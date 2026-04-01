Три жителя Белгородской области пострадали от атак FPV-дронов

В Белгородской области FPV-дроны нанесли удары по жилым районам. В результате ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Доброе Грайворонского округа в результате удара FPV-дрона по территории частного дома пострадала мирная жительница. Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода», – сообщил глава региона.

В Шебекинском округе в районе хутора Бабенков беспилотник нанес удар по автобусу. Пострадал водитель. Мужчина доставлен в медучреждение с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями плеча. Автобус сгорел.

Кроме того, в районе села Зиборовка БПЛА атаковал автомобиль. В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирован мужчина, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения.

Белгород, Зоя Осколкова

