Понедельник, 6 апреля 2026, 05:53 мск

ВСУ разбомбили жилой дом в Запорожской области: ранены ребенок и трое взрослых

Скрин видео из канала главы Запорожской области Евгения Балицкого в Max

В городе Васильевка Запорожской области четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, пострадали в результате ночного удара ВСУ по двухэтажному жилому дому. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Дом практически разрушен до основания, из-под завалов извлекли четырех пострадавших: это женщины 1942, 1970 и 1993 года рождения и ребенок 2022 года рождения. Медики оказывают им помощь, о состоянии пострадавших пока говорить рано», – уточнил он в Max.

На месте работают оперативные службы. Не исключено, что под завалами еще могут оставаться люди, добавил Балицкий.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

