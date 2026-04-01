ВСУ разбомбили жилой дом в Запорожской области: ранены ребенок и трое взрослых

В городе Васильевка Запорожской области четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, пострадали в результате ночного удара ВСУ по двухэтажному жилому дому. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Дом практически разрушен до основания, из-под завалов извлекли четырех пострадавших: это женщины 1942, 1970 и 1993 года рождения и ребенок 2022 года рождения. Медики оказывают им помощь, о состоянии пострадавших пока говорить рано», – уточнил он в Max.

На месте работают оперативные службы. Не исключено, что под завалами еще могут оставаться люди, добавил Балицкий.

Мелитополь, Наталья Петрова

