Тело женщины достали из-под завалов разрушенного после удара ВСУ дома в Васильевке

Из-под завалов разрушенного ударом ВСУ жилого дома в Васильевке Запорожской области извлекли тело 90-летней женщины. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в Max. Работы по разбору завалов продолжаются.

Глава региона добавил, что параллельно проводится оценка разрушений. По его словам, не останутся без внимания жильцы соседних домов, получивших повреждения. «Им также будет оказана помощь», – заверил Балицкий.

Ранее глава региона сообщил, что ночью ВСУ нанесли удар по двухэтажному жилому дому в городе Васильевка. В результате обстрела пострадали четыре человека, среди них – ребенок. Дом полностью разрушен. Под завалами могут оставаться люди, отмечал Балицкий.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

