Российские войска за прошедшие сутки улучшили позиции в зоне специальной военной операции и нанесли удары по предприятию ВПК Украины и объектам инфраструктуры, связанным с ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

В результате ударов поражены объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинских вооруженных формирований, цеха производства, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 144 районах боевых действий.

В атаках по целям были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 291 вражеский беспилотник самолетного типа.

Вместе с тем российская армия продолжает теснить силы ВСУ на всех направлениях спецоперации. Подразделения группировки «Восток» продвинулась вглубь обороны противника и нанесли удары по позициям ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Бойцы группировок «Север», «Запад», «Южная» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО.

Самые большие потери противник несет в зоне ответственности группировки «Центр». Бойцы группировки поразили силы и технику семи бригад и штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Старорайское, Варваровка, Марьевка в ДНР, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области. В результате уничтожены свыше 375 боевиков, танк, 10 боевых бронемашин и 15 автомобилей.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube