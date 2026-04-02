Два человека пострадали при атаке БПЛА на Калугу

Двое мужчин пострадали при отражении атаки украинских беспилотников на Калугу. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его данным, силы ПВО днем уничтожили два БПЛА на окраине Калуги. «В результате падения обломков одного БПЛА пострадали двое мужчин. У них диагностированы осколочные ранения», – написал глава региона в Max.

Обоих доставили в Калужскую областную клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Шапша.

Ранее губернатор сообщал, что прошедшей ночью были сбиты четыре беспилотника над Мещовским и Кировским муниципальным округами региона. Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры, отметил Шапша.

Калуга, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube