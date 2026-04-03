СК назвал причину схода вагонов под Ульяновском: число пострадавших выросло до 35

Предварительной причиной схода вагонов пассажирского поезда Москва – Челябинск в Ульяновской области стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Об этом заявили в Следственном комитете России.

С места ЧП изъяли фрагменты полотна. Их направили на криминалистическую экспертизу. Источник RT ранее сообщал, что ЧП произошло из-за излома рельса.

Обстоятельства происшествия продолжает устанавливать объединенная следственно-оперативная группа в составе сотрудников Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ и следственного управления СК РФ по Ульяновской области.

Семь вагонов сошли с рельсов сегодня утром в районе станции Бряндино, из них шесть – опрокинулись. Движение на этом участке приостановлено. При сходе вагонов, по последним данным, пострадали 35 человек, из них 18 госпитализированы в медучреждения Ульяновска и Димитровграда, уточнил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Max. Остальным оказана амбулаторная помощь. «Двое из пострадавших – с сочетанными травмами. Остальные в состоянии легкой степени тяжести», – добавил глава региона. Ранее он сообщал о 24 пострадавших, из которых четверо детей. По уточненным данным, дети отделались небольшими ссадинами и ушибами, госпитализация им не потребовалась, рассказал Русских. Как уточнили в Минздраве РФ, состояние двоих госпитализированных врачи оценивают как тяжелое. Остальные пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Ранее сообщалось о 22 пострадавших.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Всего в поезде было 412 пассажиров. Всех, кто не пострадал, доставили на станцию Ульяновск-Центральный, откуда на резервном составе отправили далее по маршруту.

Движение поездов в районе станции Бряндино планируется восстановить в ближайшие часы. Железнодорожники ведут работы по ликвидации последствий схода поезда. Всего необходимо заменить около 200 шпал, скрепления, а также два рельса длиной 25 метров, уточнили в РЖД.

