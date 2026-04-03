ЧП с поездом Москва – Челябинск: пострадавших уже 22, возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с путей вагонов пассажирского поезда Москва – Челябинск в Ульяновской области. Причины происшествия расследуются по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

В СК отметили, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. «Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу в районе станции Бряндино сошли с рельсов семь вагонов поезда №302 Москва – Челябинск. По информации СМИ, в поезде находились 415 пассажиров. Всего в составе было 15 вагонов. СМИ назвали предварительную причину схода вагонов – излом рельса. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 22 человека. Такую информацию приводит губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Предварительно два пассажира с переломами: один – перелом ноги, второй с переломом ключицы. С ушибами 20 человек, включая одного ребенка с ушибом ноги», – уточнил глава региона в Max. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Текслер добавил, что эвакуированы все люди, находившиеся в шести опрокинувшихся вагонах. По информации Южно-Уральской железной дороги, в поезде следовали 157 жителей Челябинской области, из них 65 – дети. До станции Златоуст ехали 17 детей в возрасте от 11 до 17 лет, еще 48 детей в возрасте от 6 до 17 лет следовали до Челябинска.

Для ликвидации последствий схода вагонов направлены восстановительные поезда со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова. Компания направила на место ЧП дополнительные вагоны для эвакуации пассажиров состава №302 на станцию в Ульяновск. На вокзале «Ульяновск-Центральный» будет организован пункт осмотра пассажиров для оказания необходимой помощи и дальнейшей отправки по маршруту другими поездами с медицинским эстафетным сопровождением, сообщили в РЖД.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube