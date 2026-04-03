Четыре человека ранены при ударах БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ пострадали четыре человека, в том числе боец подразделения самообороны «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в селе Максимовка Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю – пострадали мужчина и женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили пострадавших в Большетроицкую районную больницу. После оказания помощи их переведут в больницу Белгорода.

В городе Шебекино на территории предприятия в результате взрыва FPV-дрона ранен мужчина. Его госпитализируют в больницу Белгорода с осколочным ранением спины. Кроме того, на предприятии повреждены остекление и фасад цеха.

В Валуйском округе в селе Казинка при отражении атаки беспилотника боец «Орлана» получил слепое осколочное ранение предплечья, спины и баротравму. Ему оказана необходимая помощь в районной больнице, лечение он продолжит амбулаторно.

Белгород, Наталья Петрова

