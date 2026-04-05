В Ленобласти из-за атаки украинских дронов поврежден нефтепровод

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 87 украинских дронов, 19 из них – над Ленинградской областью. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, в результате ночной атаки поврежден нефтепровод.

«В течение прошедшей ночи в период с 22.00 мск 4 апреля до 8.00 мск 5 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей, Республик Мордовия и Крым», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

По словам главы Ленинградской области, основной удар пришелся по порту Приморск. «Обломками поврежден один из участков нефтепровода, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Пострадавших нет», – написал Дрозденко на платформе Max.

Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Санкт-Петербурга, Калуги и Ярославля.

Москва, Зоя Осколкова

