В Белгородской области семь человек пострадали при ударе дрона по микроавтобусу

Украинский беспилотник атаковал бронированный микроавтобус в селе Замостье Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, под удар попал транспорт, предназначенный для перевозки сотрудников предприятий. «Вражеский дрон атаковал бронированный микроавтобус, который предназначен для перевозки мирных жителей на работу», – отметил Гладков в своем сообщении в мессенджере Max.

В результате пять человек получили осколочные ранения, еще двоим понадобилась помощь медиков из-за баротравм.

«Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, и после стабилизации его переведут в областную клиническую больницу», – добавил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

