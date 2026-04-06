ФСБ сорвала теракт Киева против чиновника правительства Курской области

ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. По информации спецслужбы, подозреваемый задержан. Им оказался завербованный украинской военной разведкой проживающий в регионе 51-летний уроженец Винницкой области, он имеет российское гражданство.

Как сообщили в ФСБ, фигурант по заданию представителя Главного управления разведки Минобороны Украины наблюдал за зданием правительства Курской области. Ему нужно было изучить время, маршруты, способы прибытия и убытия потенциальной жертвы, а также выбрать место размещения взрывного устройства. Полученные сведения, фото- и видеозаписи мужчина направил куратору через Telegram.

Фигуранта задержали сотрудники ФСБ при попытке забрать из тайника самодельную бомбу с поражающими элементами. После задержания агент Киева дал признательные показания.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по семи статьям, в том числе о подготовке теракта, госизмене, санкции которых предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

