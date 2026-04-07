В Пермском крае подросток напал с ножом на учителя в школе

В Пермском крае ученик старших классов ранил ножом педагога в школе. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападение произошло в школе №5 в Добрянке, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю. Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь», – написал глава региона в своем канале в Max.

На место направлена бригада санитарной авиации с мультипрофильной командой медиков. «Делаем все возможное», – добавил Махонин.

Отмечается, что ученика задержали, с ним работают правоохранительные органы. Его мотив устанавливается.

Пермь, Зоя Осколкова

