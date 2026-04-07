В Пермском крае умерла учительница, которую школьник ударил ножом

Учительница школы №5 в Добрянке Пермского края, на которую с ножом напал 17-летний девятиклассник, умерла, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Погибшая была классным руководителем нападавшего и завучем учебного заведения.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось», – написал Махонин в Max. Он выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшей. Ранее глава региона сообщал, что учительница госпитализирована после нападения в крайне тяжелом состоянии.

Убивший педагога школьник состоит на учете в полиции и несколько раз оставался на второй год, уточнил глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов.

По данным чиновника, подросток нанес ножевые ранения педагогу на крыльце школы. Нападение произошло около 8 часов утра, уточнили в региональном главке МВД. «Пострадавших больше нет. Ученикам ничего не угрожает», – сообщил Антонов в соцсети «ВКонтакте». Глава округа добавил, что занятия в школе решено продолжить: первая и вторая смена будут учиться по обычному графику.

Региональное управление Следственного комитета РФ сообщило, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения подростка на учителя (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Нападавший доставлен в следственный отдел, с ним проводятся следственные действия. Мотивы его действий выясняются. Mash сообщал, что подросток ударил учительницу ножом из-за недопуска к экзаменам. По всей видимости, после смерти педагога уголовное дело будет переквалифицировано.

Прокуратура Добрянки организовала проверку по факту нападения школьника на педагога, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Пермского края.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На контроль также поставлен расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту», – говорится в сообщении.

Добрянка, Наталья Петрова

