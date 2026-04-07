Семья с ребенком погибла при атаке дронов ВСУ на Владимирскую область

Владимирская область подверглась атаке украинских беспилотников. В Александровском районе в результате удара дрона по жилому дому погибла семейная пара с ребенком, их второй ребенок выжил и сейчас находится в больнице. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

«Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом. Погибли двое взрослых и семилетний сын. Пятилетней дочке удалось спастись, девочка с ожогами в больнице», – написал губернатор в Max. Жизни ребенка ничего не угрожает, уточнил он. Соседи не пострадали. Возникший после атаки пожар ликвидирован.

По информации Минобороны России, над территорией Владимирской области уничтожено три украинских беспилотника. Всего за ночь силы ПВО нейтрализовали 45 БПЛА над восемью российскими регионами. Как уточнили в ведомстве, 19 дронов ликвидировали над Ленинградской областью, 11 – над Воронежской, семь – над Белгородской. Еще по одному дрону перехватили над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

В Воронежской области при отражении воздушной атаки повреждены четыре частных дома: в двух разрушена мансарда, в одном – окна, еще в одном – стены, сообщил губернатор Александр Гусев.

В Брянской и Пензенской областях, по данным глав регионов, обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Владимир, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

