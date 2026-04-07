28 красноярских актеров попали в больницу с отравлением на гастролях в Москве

В Москве госпитализированы из-за отравления 28 сотрудников Красноярского музыкального театра, находившихся в столице с гастролями. Показ спектакля «Бой с тенью» в рамках фестиваля «Золотая Маска», который должен был пройти 6 апреля на сцене московского Театра Моссовета, был отменен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу премии и фестиваля «Золотая маска».
«28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. К моменту появления первых сообщений в СМИ число участников коллектива с симптомами отравления не соответствовало действительности, но к полуночи их количество увеличилось. Все они под присмотром врачей. На данный момент точная причина не установлена, специалисты выясняют», – сказано в сообщении.
Уточняется, что в связи с инцидентом показ спектакля «Бой с тенью», запланированный на сцене Театра имени Моссовета, был отменен. Зрителям произведен автоматический возврат средств за приобретенные билеты.
Телеграм-канал Mash ранее сообщал, что актеры и техперсонал Красноярского театра остановились в гостинице «Пекин» и вчера почувствовали себя плохо после завтрака в столовой отеля.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»