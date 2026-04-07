Вторник, 7 апреля 2026, 10:45 мск

Мирный житель погиб при ударе БПЛА по машине в Белгородской области

Фото Минобороны РФ

ВСУ утром нанесли целенаправленный удар беспилотником по легковому автомобилю в Грайворонском округе Белгородской области. В результате атаки погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Машина попала под удар беспилотника на участке автодороги Рождественка – Мокрая Орловка. Водитель получил тяжелые ранения и скончался по пути в больницу. «Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставляли его в Грайворонскую ЦРБ, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», – написал Гладков в Max.

Губернатор ранее сегодня констатировал, что жители региона живут «в состоянии фактически войны». Гладков выразил уверенность, что изменения на фронте позволят Белгородской области вернуться к «мирному и созидательному труду».

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

