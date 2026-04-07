ВСУ продолжают бить по запорожскому селу после обстрела школы: идет эвакуация учеников

Оперативная обстановка в запорожском селе Великая Знаменка Запорожской области, где под украинский обстрел попала школа, остается напряженной. ВСУ продолжают наносить удары по населенному пункту. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Ранее глава региона сообщил, что в результате обстрела школы в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа пострадали шесть человек – пятеро детей и один взрослый.

Балицкий уточнил, что пострадавший учитель сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Машины скорой помощи, которые выехали на оказание помощи детям, также были обстреляны, добавил он.

По словам главы региона, в данный момент идет операция по эвакуации детей из обстрелянной школы. Пострадавшие школьники доставлены в больницу.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube