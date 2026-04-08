Система ПВО сбила 73 украинских беспилотника за ночь

В течение минувшей ночи силы противоздушной обороны перехватили 73 беспилотника ВСУ самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минообороны РФ. Атаки отражены с 20:00 мск вторника до 7:00 мск среды.

Беспилотники были сбиты над Орловской, Ростовской областями, Краснодарском краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области воздушные цели поражены в городе Донецке, Каменском и Белокалитвинском районах, уточнил глава региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территории частного дома в Приморско-Ахтарске, повреждена калитка во двор, сообщил региональный оперативный штаб. Обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные и специальные службы.

Сотрудник энергокомпании получил ранения при атаке вражеских дронов-камикадзе в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Удару подверглось село Демьянки Стародубского муниципального округа. Пострадал сотрудник «Брянскэнерго», ему оказана необходимая медицинская помощь. Повреждены два спецавтомобиля.

Власти других регионов ночные атаки пока не прокомментировали.

Москва, Наталья Петрова

