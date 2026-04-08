Среда, 8 апреля 2026, 12:48 мск

В аэропорту Шереметьево задержан курьер мошенников с 6 млн рублей

Сотрудники Управления кибербезопасности УМВД России по Тверской области задержали 20-летнего жителя Москвы с 6 млн рублей наличными, подозреваемого в совершении серии мошенничеств. Операция проводилась в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По информации правоохранителей, москвич под видом курьера забрал 3 млн рублей у 78-летней жительницы Твери. Перед этим пожилой женщине звонили лжесотрудники больницы, в которой она раньше работала, и сообщили об утечке персональных данных. Затем пенсионерке позвонили фальшивые сотрудники Центробанка. Они убедили ее снять со счетов накопления и передать их курьеру.

Забрав деньги у обманутой женщины, молодой человек улетел в другой регион России, где его ожидала очередная жертва аналогичного мошенничества. Оттуда аферист вернулся в Москву, где его встретили тверские оперативники. При себе у подозреваемого было 6 млн рублей, добытых преступным путем. Злоумышленник доставлен в Тверь и заключен под стражу. Похищенные деньги изъяты. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

