Один человек погиб, четверо ранены при атаке ВСУ в Белгородской области

В результате удара украинского дрона по автомобилю в Белгородской области один мирный житель погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, атака совершена в селе Нежеголь Шебекинского округа. «От полученных ранений мужчина скончался на месте», – написал Гладков в Max. Еще трое мужчин доставлены в районную больницу бойцами самообороны с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями различных частей тела. Четвертый пострадавший самостоятельно обратился в больницу.

После оказания первой помощи «неоложка» транспортирует двоих пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода, остальные продолжают обследование в Шебекинской ЦРБ, добавил глава региона.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что с начала 2026 года в результате атак ВСУ погибли 57 жителей региона, ранено 487 человек. Разрушены и повреждены более 3 тысяч домов и квартир. Более 1 тысячи автомобилей сожжено или повреждено, уточнил губернатор.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

