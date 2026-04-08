Объединенные Арабские Эмираты выдали России двух мошенников

Из ОАЭ экстрадировали двух россиян, которые находились в международном розыске. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Первый обвиняемый в 2019 году взял в долг 15 млн рублей у мужчины под залог недвижимости, которая ему не принадлежала. Кроме того, за два года до этого он заключил договор продажи автомобиля премиум-класса, но обязательств не выполнил, деньги похитил и скрылся за границей.

Второго преступника разыскивали за нелегальную банковскую деятельность. По данным следствия, он совершал преступления с 2019 по 2020 год вместе с руководителями и сотрудниками коммерческого банка в Москве. Сообщники заключили кредитные договоры между банковской организацией и фиктивными фирмами, после чего перечислили им денежные средства на общую сумму более 370 млн рублей

Волк отметила, что Россия активно сотрудничает в поиске и выдаче преступников с такими странами, как ОАЭ, Черногория, Вьетнам, Китай. При этом европейские страны часто отказывают РФ в экстрадиции.

Дубай, Зоя Осколкова

