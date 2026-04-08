В Петербурге и Ленобласти приостановлена работа 47 детсадов из-за вспышки сальмонеллеза

В Петербурге и Ленинградской области приостановлена работа 47 детских дошкольных образовательных учреждений группы компаний «Эрудит» из-за очага сальмонеллезной инфекции среди воспитанников и сотрудников детсадов. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Санитарные врачи организовали расследование в отношении учреждений, входящих в группу компаний «Эрудит», организатора питания ООО «Альфа Групп» и поставщика пищевой продукции ООО «ЛИДЕР ГРУПП». При этом были выявлены грубые нарушения санитарных правил, в числе которых поставка готовой продукции без соблюдения температурного режима и условий транспортировки, без информации о дате и времени ее изготовления. В то же время, как выяснилось, на предприятиях не созданы условия для соблюдения личной гигиены персоналом, а допуск к работе осуществлялся без медицинского обследования и гигиенического обучения. В этой ситуации было принято решение о временном запрете деятельности 3-х производственных площадок оператора питания ООО «Альфа групп», материалы дел направлены в судебные органы для принятия решения об административном приостановлении деятельности.

По результатам лабораторных исследований было установлено, что в отобранной пробе продукции «мясо цыплят-бройлеров» изготовителя АО «Василевская птицефабрика» (Пензенская область) выявлена сальмонелла. Продукция в количестве более 500 кг изъята из оборота.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

