российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 апреля 2026, 19:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Петербурге и Ленобласти приостановлена работа 47 детсадов из-за вспышки сальмонеллеза

В Петербурге и Ленинградской области приостановлена работа 47 детских дошкольных образовательных учреждений группы компаний «Эрудит» из-за очага сальмонеллезной инфекции среди воспитанников и сотрудников детсадов. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Санитарные врачи организовали расследование в отношении учреждений, входящих в группу компаний «Эрудит», организатора питания ООО «Альфа Групп» и поставщика пищевой продукции ООО «ЛИДЕР ГРУПП». При этом были выявлены грубые нарушения санитарных правил, в числе которых поставка готовой продукции без соблюдения температурного режима и условий транспортировки, без информации о дате и времени ее изготовления. В то же время, как выяснилось, на предприятиях не созданы условия для соблюдения личной гигиены персоналом, а допуск к работе осуществлялся без медицинского обследования и гигиенического обучения. В этой ситуации было принято решение о временном запрете деятельности 3-х производственных площадок оператора питания ООО «Альфа групп», материалы дел направлены в судебные органы для принятия решения об административном приостановлении деятельности.

По результатам лабораторных исследований было установлено, что в отобранной пробе продукции «мясо цыплят-бройлеров» изготовителя АО «Василевская птицефабрика» (Пензенская область) выявлена сальмонелла. Продукция в количестве более 500 кг изъята из оборота.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Северо-Запад, Центр России, Здоровье, Россия, Скандалы и происшествия,