ПВО за ночь сбила 69 вражеских дронов: на Кубани обломки БПЛА убили мужчину

Силы противоздушной обороны в течение ночи уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, воздушные цели ликвидировали над территориями Курской, Астраханской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае при отражении атаки дронов погиб один человек, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. «В поселке Саук-Дере Крымского района обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома», – уточнил он в Max.

Кроме того, по данным главы региона, обломки сбитых беспилотников упали на территорию предприятия в пригороде Крымска, а также по нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Во всех случаях никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Позднее региональный оперативный штаб сообщил о падении БПЛА на частный дом в хуторе Меккерстук Крымского района. Обошлось без пострадавших. Дом серьезно поврежден. В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника повредили крышу частного дома, никто не пострадал.

В Ростовской области отражена атака беспилотников ВСУ в Миллеровском, Тарасовском, Милютинском районах, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ночью в Брянской области в результате удара вражеских дронов-камикадзе по автомобилю в приграничном селе Новый Ропск ранена мирная жительница. Женщина госпитализирована, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube