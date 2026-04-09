Три человека ранены при падении обломков БПЛА на нефтебазу в Крымске

Ночью в Крымске Краснодарского края в результате падения обломков беспилотников ВСУ на территорию нефтебазы пострадали три человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Двое пострадавших госпитализированы, еще одному оказали медицинскую помощь на месте.

«В результате падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое к утру ликвидировали», – уточнили в оперштабе.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в пригороде Крымска. Подробности он не привел. Также он сообщил о гибели жителя поселка Саук-Дере Крымского района при ночной атаке вражеских дронов.

Краснодар, Наталья Петрова

