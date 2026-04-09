В результате атак БПЛА на Белгородскую область ранены 7 человек

Семь человек пострадали при атаках украинских беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, сразу шесть человек – две женщины и четверо бойцов подразделения «Орлан» – получили ранения в результате удара дрона на участке автодороги Белгород – Шебекино.

«У двух женщин минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, у бойцов – баротравмы. Медики Шебекинской ЦРБ оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. На месте атаки повреждены два автомобиля», – написал Гладков в Max.

Еще один FPV-дрон атаковал административное здание на территории предприятия в Шебекино. В районную больницу доставлен мужчина со слепыми осколочными ранениями лица и тела. Пострадавшему оказали необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Здание после удара БПЛА загорелось, возгорание оперативно потушили.

Белгород, Наталья Петрова

