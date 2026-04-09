Электроснабжение в Запорожской области планируется восстановить до конца суток

Электроснабжение в Запорожской области планируется восстановить ориентировочно до конца суток. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. По его словам, важным условием для этого является стабильная оперативная обстановка.

«Энергетики прилагают все усилия, чтобы возобновить подачу электричества как можно скорее по всей территории области», – отметил он.

Сегодня утром Балицкий сообщал, что аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Однако социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме.

В течение дня 9 апреля ВСУ продолжали атаки. Так, зафиксирован удар по зданию недействующего магазина в Каменке-Днепровской, который расположен около общеобразовательной школы. В результате атаки повреждён школьный автобус и оконное остекление школы.

«Благо никто из детей и персонала школы не пострадал. Ученики оперативно эвакуированы. Пострадавших в эпицентре удара также нет», – отметил глава Запорожской области.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

