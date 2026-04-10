Мирный житель погиб во время атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Уточняется, что от полученных ранений скончался мужчина, находившийся в СНТ «Мичуринец» в городе Волжском.

Кроме того, в Светлоярском районе после налета БПЛА загорелась емкость с нефтепродуктами. Сейчас ведется тушение огня. В Суровикинском районе, по уточненным данным, повреждены 13 частных домов, линия электропередач и газопровод. Идут аварийно-восстановительные работы.

По данным Минобороны, в течение ночи силы ПВО ликвидировали над Волгоградской областью 57 вражеских дронов. Всего над Россией был сбит 151 беспилотник ВСУ.

Волгоград, Наталья Петрова

