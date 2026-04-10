Пятница, 10 апреля 2026, 11:01 мск

ВСУ ударили по Брянской области ракетами «Нептун»: разрушены дома, ранена женщина

ВСУ утром атаковали Брянскую область ракетами большой дальности «Нептун», сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате удара один человек пострадал, полностью разрушены и повреждены 19 жилых домов.

«ВСУ применили управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ воздушные цели были уничтожены», – написал глава региона в Max.

Обломков сбитых ракет упали в селе Юрасово Карачевского района, уточнил Богомаз. Ранения получила мирная жительница. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, четыре жилых дома полностью уничтожены, еще 15 домов повреждены, добавил глава региона. На месте работают оперативные службы.

Брянск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

