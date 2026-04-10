Семиклассник обстрелял вагоны поезда метро в Москве

В Москве школьник обстрелял из пневматического пистолета вагоны поезда метро на участке Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Max.

В полицию поступила информация о разбитых окнах в двух вагонах. Неподалеку от места происшествия полицейские задержали ученика 7-го класса. Подросток сознался, что в компании своих сверстников несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в поезд метро, в результате чего в вагонах были повреждены стекла.

Школьника доставили в отдел полиции, где с ним провели профилактическую беседу. В отношении отца подростка составлены два протокола за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семиклассник поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Москва, Наталья Петрова

