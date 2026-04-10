Почти вся Запорожская область вторые сутки остается без света из-за ударов ВСУ

Энергообъекты Запорожской области получили значительные повреждения из-за ударов ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Вторые сутки остаются без света город-спутник Запорожской АЭС Энергодар и многие другие населенные пункты региона. Идут работы по восстановлению электроснабжения.

«В Запорожской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Повреждения оборудования в результате удара БПЛА противника оказались значительными. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры», – написал Балицкий в Max.

Глава региона отметил, что медучреждения также работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме, запас топлива достаточный. Балицкий попросил жителей региона «проявить терпение».

Накануне глава Запорожской области сообщал, что аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Восстановить подачу электричества планировалось до конца суток. Однако позже стало известно, что ВСУ совершили очередной массированный удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части региона. Повреждена часть оборудования, информировал Балицкий. Сегодня ночью энергетическая инфраструктура региона вновь подверглась массированным атакам со стороны Украины. В результате обстрелов повреждения получили несколько энергетических объектов.

Мелитополь, Наталья Петрова

