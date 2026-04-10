Два человека погибли, 14 пострадали при взрыве во Владикавказе

В результате взрыва и последующего пожара на складе пиротехники во Владикавказе погибли два человека, еще 14 пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Max. Тела погибших извлечены из-под завалов. Разбор обрушившихся конструкций продолжается.

Состояние госпитализированных детей, среди которых годовалый ребенок, стабильное, их жизни ничего не угрожает, уточнил глава региона.

По его словам, в Республиканской клинической больнице и больнице скорой помощи находятся 12 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает оперативный штаб.

Мощный взрыв на складе с пиротехникой во Владикавказе произошел сегодня днем, после чего начался пожар. МЧС оценивает площадь возгорания в 750 кв. м. Следователи проводят проверку после произошедшего.

Владикавказ, Наталья Петрова

