Два человека погибли, 14 пострадали при взрыве во Владикавказе

В результате взрыва и последующего пожара на складе пиротехники во Владикавказе погибли два человека, еще 14 пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Max. Тела погибших извлечены из-под завалов. Разбор обрушившихся конструкций продолжается.
Состояние госпитализированных детей, среди которых годовалый ребенок, стабильное, их жизни ничего не угрожает, уточнил глава региона.
По его словам, в Республиканской клинической больнице и больнице скорой помощи находятся 12 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работает оперативный штаб.
Мощный взрыв на складе с пиротехникой во Владикавказе произошел сегодня днем, после чего начался пожар. МЧС оценивает площадь возгорания в 750 кв. м. Следователи проводят проверку после произошедшего.
Владикавказ, Наталья Петрова
