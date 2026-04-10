После взрыва пиротехники во Владикавказе возбуждено уголовное дело

После взрыва на складе пиротехники во Владикавказе, где двое человек погибли и более 10 получили ранения, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов приступила к осмотру места происшествия, назначается комплекс экспертиз.

Как сообщалось ранее, мощный взрыв на складе с пиротехникой произошел сегодня днем, после чего начался пожар. МЧС оценивает площадь возгорания в 750 кв. м.

В числе пострадавших двое детей, среди которых годовалый ребенок. Их состояние стабильное, их жизни ничего не угрожает. В Республиканской клинической больнице и больнице скорой помощи находятся 12 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает оперативный штаб.

Владикавказ, Анастасия Смирнова

