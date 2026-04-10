Аварийные отключения электроэнергии затронули 400 тысяч абонентов в Запорожской области

В результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов по энергетическим объектам Запорожской области аварийное отключение электроэнергии затронуло около 400 тысяч абонентов. Такие уточненные данные привел глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, восстановительные работы ведутся одновременно на множестве объектов. «Задействованы все силы, включая дополнительные ресурсы», – добавил он.

«Нахожусь на прямой связи с главами муниципальных образований, всеми оперативными службами. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что вторые сутки остаются без света город-спутник Запорожской АЭС Энергодар и многие другие населенные пункты региона.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

