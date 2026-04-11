Ночью над регионами России сбито 99 вражеских дронов

Силы противоздушной обороны в течение ночи уничтожили 99 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Калужской области в результате атаки БПЛА загорелся трансформатор электроподстанции в одном из населенных пунктов Людиновского муниципального округа, сообщил губернатор Владислав Шапша. Предварительно, никто не пострадал. Электроснабжение не нарушено, уточнил глава региона.

В Ростовской области в ходе отражения атаки перехвачены более 10 БПЛА над шестью районами региона – Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Кашарском, Константиновском, Тацинском, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.

Десять вражеских дронов нейтрализовано в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube