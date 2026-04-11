В Новороссийске из-за атаки БПЛА повреждены три жилых дома

Обломки украинских беспилотников повредили две жилые многоэтажки и один частный дом в Новороссийске. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Обошлось без пострадавших.
По информации оперштаба, в многоквартирных домах выбило окна в трех квартирах, в частном доме также пострадало остекление.
Кроме того, фрагменты БПЛА упали на складе одного из предприятий. Начавшийся пожар быстро потушили.
Также сообщается, что в Крымске из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Никто не пострадал. Пожар ликвидировали к утру.
Ночью угрозу атаки беспилотников объявляли в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе.
По данным Минобороны, в течении прошедшей ночи средства ПВО нейтрализовали 99 дронов ВСУ над семью российскими регионами, в том числе над территорией Краснодарского края.
Краснодар, Наталья Петрова
