Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве пиротехники

После взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе задержаны три человека, которых подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей в результате ЧП. Об этом сообщило управление СК РФ по Северной Осетии.

В числе задержанных – собственник коммерческих помещений и организаторы производства пиротехнических изделий. С ними проводятся следственные следствия.

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела будут назначены ряд судебных экспертиз, добавили в ведомстве.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о задержании подозреваемых в незаконном производстве пиротехники после взрыва во Владикавказе. «В ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники», – написал он в Max.

Меняйло поручил в кратчайшие сроки зафиксировать все повреждения жилых домов в результате взрыва и оказать необходимую помощь каждому пострадавшему.

10 апреля на складе с пиротехникой во Владикавказе произошел мощный взрыв с последующим пожаром. В результате инцидента два человека погибли, еще 15 пострадали. В больницах остаются десять пострадавших, среди которых трое детей.

Владикавказ, Наталья Петрова

