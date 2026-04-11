Взрыв пиротехники во Владикавказе: в больницах остаются 10 пострадавших

В больницах Владикавказа, по состоянию на утро субботы, продолжают лечение 10 человек, пострадавших при взрыве на складе пиротехники. Один из них находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Состояние остальных оценивается как стабильное. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Руководитель республики уточнил, что двое пострадавших находятся в больнице скорой помощи, еще пятеро – в Республиканской клинической больнице.

Кроме того, в Республиканской детской клинической больнице лечат троих пострадавших детей. Один из них – подросток – обратился к врачам с сотрясением мозга накануне вечером. Угрозы их жизни нет.

Взрыв на складе с пиротехникой произошел днем 10 апреля, после чего начался пожар. В результате ЧП погибли два человек, еще 15 пострадали. После взрыва возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

Во Владикавказе в субботу с 7 часов утра спасатели возобновили разбор завалов на месте происшествия, сообщал Меняйло. На площадке также находятся специалисты коммунальных служб. Все действия координирует оперативный штаб.

Владикавказ, Наталья Петрова

