У берегов Анапы обнаружили нефтяное пятно, погибло более 200 птиц

Нефтяное пятно обнаружили в Черном море в 11 км от побережья Анапы. О радужной пленке сообщил капитан одного из проходящих мимо судов: ветер гонит пятно в направлении береговой полосы Анапа – Витязево. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Наиболее вероятная причина появления нефтепродуктов в море – атаки ВСУ на гражданские суда.

Радужную пленку обработали биосорбентом, израсходовав 45 кг материалов. Также в районе загрязнения установили боновые заграждения.

По мнению специалистов, нефтяное пятно в море появилось вследствие украинских атак беспилотниками на гражданские суда в акватории Черного и Азовского морей, а также на прибрежную инфраструктуру. В результате в море могла попасть незначительная часть нефтепродуктов легкой фракции, которые образовали радужную пленку.

По данным ООО «Курорты Анапы», то, что это новое загрязнение акватории нефтепродуктами, подтверждают прошедшие шторма: после них выбросов мазута на побережье не было, подчеркнули в оперштабе.

За последние двое суток на пляжах Анапы нашли более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц. Специалисты полагают, что птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, обнаруженное в районе побережья Анапы.

Обновлено. В Анапе введен режим повышенной готовности после обнаружения пятна нефтепродуктов в Черном море, сообщила мэр города Светлана Маслова. Специальный защитный вал сформирован на одном из участков пляжа в поселке Витязево, где ранее были проведены работы по дополнительной отсыпке песка.

Напомним, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в субботу заявил, что все пляжи региона, где произошли выбросы мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года, откроются для отдыхающих в этом году.

Краснодар, Наталья Петрова

