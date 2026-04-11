Глава Кубани доложил Путину о ситуации с пляжами в Анапе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все пляжи региона, где произошли выбросы мазута, откроются для отдыхающих в этом году.

Глава государства поинтересовался у Кондратьева ситуацией после ЧП с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе в декабре 2024 года.

«Благодаря Вашему контролю и, конечно, действиям правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме», – доложил губернатор Кубани (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

По словам Кондратьева, принятые меры по замене песка на 50 см или досыпке на 50 см на пляжах, где были выбросы, по заключению Роспотребнадзора, позволяют их использовать в этом сезоне.

«А там, где не было вообще мазута, это так называемые галечные пляжи, если взять от Утриша до высокого берега Анапы, нам предварительно и уже, я думаю, что окончательно по экспертизе одобрили открытие этих пляжей», – добавил глава региона.

Путин, в свою очередь, заключил: «То есть в этом году все пляжи Краснодарского края будут открыты». Кондратьев согласился с ним.

Ранее вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что пляжи побережья Анапы, пострадавшие от разлива мазута, планируется открыть для отдыхающих с 1 июня.

Отмечалось, что с начала года космический мониторинг в районе крушения танкеров в Керченском проливе не выявил мазутных пятен. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что морская вода на ранее загрязненных пляжах Анапы соответствует нормам.

Москва, Наталья Петрова

