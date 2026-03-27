«При строгом соблюдении всех правил...»: в кабмине РФ назвали дату открытия пляжей в Анапе

Пляжи побережья Анапы, пострадавшие от разлива мазута в Керченском проливе, планируется открыть для отдыхающих с 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе, информирует пресс-служба кабмина РФ.

Ранее стало известно, что из опасной зоны после разлива нефтепродуктов исключены восемь галечных пляжей Анапы – от села Большой Утриш до Высокого берега. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отмечал, что эти территории смогут открыть к курортному сезону при условии, что контрольные пробы воды и грунта и дальше будут соответствовать санитарным нормам.

Одновременно была отработана технология восстановления песчаных пляжей. На тестовом участке протяженностью 1 км отсыпан дополнительный слой чистого песка. По данным СМИ, дополнительным слоем песка в 50 сантиметров был засыпан километровый пляж в поселке Витязево.

«При строгом соблюдении всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях», – отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Проведенные Роспотребнадзором исследования показали, что такая методика рекультивации пляжей позволит исключить контакт кожи с потенциально загрязненным нижним слоем.

«По итогам эксперимента правительственная комиссия дала поручение Краснодарскому краю масштабировать эту технологию на остальных пострадавших от мазута пляжах. Работы необходимо завершить к началу пляжного сезона. Если все пойдет по плану, к 1 июня мы откроем пляжи Анапы для наших граждан», – подчеркнул Виталий Савельев.

Отмечается, что с начала года космический мониторинг в районе крушения танкеров в Керченском проливе не выявил мазутных пятен. Исследования морской воды также подтвердили ее соответствие санитарным требованиям. Мониторинг состояния морской воды и побережья в районе Анапы продолжится на протяжении всего туристического сезона. При необходимости будет осуществляться дополнительная досыпка чистым песком.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за сильного шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу были зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Из-за экологической катастрофы в Краснодарском крае запретили купание в опасных зонах побережья в Анапе и Темрюкском районе.

На сегодняшний день собран основной объем разлившегося мазута. Из носовой части «Волгонефть-212» осталось откачать около 2 тыс. т. Эти работы планируется завершить в апреле – мае. Оставшиеся части судов и три установленные над ними коффердама будут подняты и утилизированы до конца 2026 года.

