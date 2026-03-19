В Анапе восемь галечных пляжей исключили из опасной зоны

Восемь галечных пляжей Анапы исключили из опасной зоны после разлива мазута. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, решение принято в рамках исполнения поручений правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.

Речь идет о пляжах от села Большой Утриш до «Высокого берега». Эти территории смогут открыть к курортному сезону при условии, что контрольные пробы воды и грунта и дальше будут соответствовать санитарным нормам, уточнил глава региона.

«Безопасность жителей и гостей края остается нашим безусловным приоритетом», – подчеркнул Кондратьев.

Напомним, в конце февраля губернатор Кубани попросил вице-премьера Виталия Савельева рассмотреть возможность исключения из зоны ЧС восьми галечных пляжей Анапы после получения положительного заключения Роспотребнадзора. Он отметил важность такого решения для проведения курортного сезона, напомнив, что в 2025 году закрытие пляжей привело к сокращению турпотока на 50%.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за сильного шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу были зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Из-за экологической катастрофы в Краснодарском крае запретили купание в опасных зонах побережья в Анапе и Темрюкском районе.

Краснодар, Наталья Петрова

