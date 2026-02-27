Губернатор Кубани попросил исключить восемь галечных пляжей Анапы из зоны ЧС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил вице-премьера Виталия Савельева рассмотреть возможность исключения из зоны ЧС восьми галечных пляжей Анапы после получения положительного заключения Роспотребнадзора. Глава региона обратился с такой просьбой на правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.

«Это восемь пляжных территорий – от села Большой Утриш до «Высокого берега». За последние полгода там не было зафиксировано новых выбросов, морская вода отвечает всем требованиям. В случае положительного заключения Роспотребнадзора попросил вице-премьера страны Виталия Геннадьевича Савельева рассмотреть возможность исключения этих пляжей из зоны ЧС и последующего их открытия», – написал Кондратьев в Max.

Как отметил глава региона, это очень важно для проведения курортного сезона. В 2025 году закрытие пляжей привело к сокращению турпотока на 50%. Больше половины средств размещения не работали, как и местные жители, которые были заняты в предоставлении услуг отдыхающим, указал он.

«Наша задача – приложить все усилия для проведения полноценного курортного сезона в этом году», – подчеркнул Кондратьев.

Губернатор также сообщил, что в селе Витязево на тестовом участке протяженностью в 1 км арендатор пляжа начал отсыпку дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см. Для этого нужно около 45 тыс. кубометров песка, его завозят из карьера, согласованного с Роспотребнадзором. Работы планируют завершить в течение двух недель.

«При положительном заключении Роспотребнадзора по итогам отсыпки этих пляжных территорий обратился с просьбой распространить этот способ восстановления на других песчаных пляжах, попавших в зону ЧС», – резюмировал глава региона.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за сильного шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу были зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Из-за экологической катастрофы в Краснодарском крае запретили купание в опасных зонах побережья в Анапе и Темрюкском районе.

