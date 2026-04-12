В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли супруги

Два человека погибли при вчерашнем обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Max.
Тела мужчины и женщины обнаружили сегодня утром на территории частного домовладения. Cупруги погибли в результате обстрела города, произошедшего 11 апреля около 15:00, уточнил глава региона
Накануне Гладков сообщал, что при украинском обстреле Шебекино пострадали два мужчины. Обоих госпитализировали.
Белгород, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»