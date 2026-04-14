Один человек погиб и пять ранены при налете дронов ВСУ на Елец

ВСУ атаковали беспилотниками город Елец в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В результате удара погибла женщина, еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава региона. Обломки дронов повредили остекление в нескольких жилых домах.

По информации Артамонова, в селе Долгоруково после падения БПЛА начался пожар в жилом доме. Пострадавших нет. Все жильцы дома эвакуированы. Пожар ликвидирован.

«На местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы. В ближайшее время главами муниципалитетов будет проведена оценка ущерба и оказана материальная помощь», – написал глава региона в Max.

Как сообщило Минобороны РФ, в течение ночи над территорией России сбито 97 украинских беспилотников самолетного типа.

Дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, Крымом и акваторией Азовского моря.

В Воронежской области отражена атака 14 вражеских дронов, уточнил губернатор Александр Гусев. По его словам, беспилотники были сбиты в одном городе и трех районах области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В Брянской области уничтожены три вражеских БПЛА, уточнил губернатор Александр Богомаз, добавив, что никто не пострадал.

По одному дрону ликвидировали в Тульской и Ростовской областях, отчитались главы регионов. Там также обошлось без пострадавших и разрушений.

Липецк, Наталья Петрова

