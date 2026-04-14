Схвачен главарь банды, похищавшей средства у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево

Правоохранители задержали заочно арестованного и объявленного в международный уголовный розыск основателя Лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Игоря Бардина, организовавшего хищения денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По сведениям агентства, Бардин был задержан накануне и допрошен. Около года он скрывался в доме в Московской области.

Источник отметил, что Бардину шла большая часть похищенных у военнослужащих средств, так как он был лидером преступной группировки.

Ранее стало известно, что сына Игоря Бардина Владимира обвиняют в совершении 17 эпизодов хищения денежных средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Ему инкриминируются организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и мошенничество (ч. 4 ст. 159). Бардин-младший заключен под стражу.

По данным следствия, члены ОПС намеренно выбирали жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Большинство эпизодов мошенничества касаются завышенных цен на такси. За отказ платить военнослужащих угрожали расправой.

По данным СК РФ, по делу о хищении средств у бойцов спецоперации в «Шереметьево» арестовано 38 человек, включая пятерых полицейских ППС МВД России. Возбуждено девять уголовных дел.

Москва, Наталья Петрова

