Средства ПВО ночью ликвидировали 85 беспилотников ВСУ

Силы противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты в Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях, Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Воронежской области нейтрализованы 12 БПЛА в одном городе и двух районах региона, уточнил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он.

В Ростовской области вражеские дроны ликвидированы в небе над городом Каменск-Шахтинском, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и последствиях на земле уточняется.

Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

