Среда, 15 апреля 2026, 10:32 мск

Средства ПВО ночью ликвидировали 85 беспилотников ВСУ

Силы противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты в Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях, Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Воронежской области нейтрализованы 12 БПЛА в одном городе и двух районах региона, уточнил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он.

В Ростовской области вражеские дроны ликвидированы в небе над городом Каменск-Шахтинском, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и последствиях на земле уточняется.

Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

