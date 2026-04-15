При пожаре в Новой Москве погибли два человека, еще двое пострадали

В Новой Москве произошел пожар на территории частного домовладения. В результате два человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в столичном департаменте ЧС.

Огонь вспыхнул в деревне Сосенки. Горели дом и хозяйственная постройка. Затем пламя распространилось на второй частный дом.

«К сожалению, в результате пожара два человека погибли, ещё два человека пострадали, были переданы работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебные учреждения города», – говорится в сообщении.

На месте работали силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Возгорание удалось потушить к восьми утра.

Москва, Зоя Осколкова

