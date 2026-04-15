Запорожская и почти вся Херсонская области обесточены после обстрела ВСУ

Украинские войска нанесли очередной удар по объектам энергетики в Запорожской области. В результате повреждено оборудование, что привело к отключению электроснабжения в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минэнерго.

По информации ведомства, энергетики «прикладывают все силы для скорейшего восстановления электроснабжения».

Министерство выступило с призывом к жителям Запорожской области доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокации.

Соседняя Херсонская область почти полностью обесточена из-за сбоев в энергосистеме Запорожской области. «В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи, остается аварийно обесточена большая часть Херсонской области», – сообщили в «Херсонэнерго». Без электричества остались 14 муниципальных округов региона, ведутся восстановительные работы.

Сегодня утром без энергоснабжения остался город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщал глава города Максим Пухов.

Мелитополь, Наталья Петрова

