Под завалами на Казанском пороховом заводе нашли погибшего

При пожаре на Казанском пороховом заводе погиб человек, его тело извлекли из-под завалов. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана.

ЧП на предприятии произошло накануне вечером. Часть конструкций обрушилась, на месте работали спасатели.

В результате пострадали два человека, они госпитализированы. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, мужчина – в состоянии средней тяжести. Сегодня под обломками обнаружили тело погибшего.

Как сообщили в администрации главы Татарстана, причина носит техногенный характер. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

Казань, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube