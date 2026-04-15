Один человек погиб во время атаки беспилотников на Стерлитамак

В результате атаки украинских беспилотников на город Стерлитамак погиб один человек. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Max.

По его данным, жертвой налета БПЛА на городскую промзону стал водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий.

Хабиров заверил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее глава республики сообщил об уничтожении нескольких беспилотников ВСУ на промзоной города Стерлитамака в Башкирии. По его словам, обломки упали на территорию одного из предприятий, оперативные службы тушат возникший пожар.

Уфа, Наталья Петрова

